ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಿಸಿಲು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲೇ ದಾಖಲು: ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 21° ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರ.
Published : February 22, 2026 at 3:59 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ): ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಫೆಬ್ರವರಿ 21) 21 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನಕ್ಕಿಂತ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಧಿಕ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯ ಅನುಭವ ಸಹಜ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ದಿಢೀರ್ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಬಿಸಿಲು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಸಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವು ಶೇಕಡಾ 55ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಚಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ಫೆರಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಹೀಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ: "ಈ ತಾಪಮಾನ ಅಸಹಜವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯೂ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಮಾಮ್ ಅಥವಾ ಹೀಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಶ್ರೀನಗರದ 65 ವರ್ಷದ ಅಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹವಾಮಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಫೈಜಾನ್ ಆರಿಫ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ತಾಪಮಾನವು ಈಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹವಾಮಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ರೊಮ್ಶೂ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ತಾಪಮಾನದಿಂದ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಆತಂಕ: ಹಿಮದ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ಝೀಲಂ, ಚೆನಾಬ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು ತ್ವರಿತ ಹಿಮ ಕರಗುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರವಾಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ (ಸಿಎಸ್ಇ) ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ವರೆಗಿನ 273 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 270 ದಿನ ತೀವ್ರ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ 255 ದಿನಗಳು ಬಿಸಿಲು ಕಂಡಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಸಿಲ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 23 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಆರನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಗಿರಿಧಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 11.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ, 1993ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
