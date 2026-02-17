ETV Bharat / bharat

ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ: ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಕರೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಕುಟುಂಬ

ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನತೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಊರು.

Gochi festival celebration
ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ (ETV Bharat)
ಕುಲ್ಲು (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ): 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಇಂದಿಗೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಆದರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ, ಊರಿಗೇ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಲ್ಲಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮನೆಯವರೂ ಸೇರಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಊರಿನ ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಆಗಮನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಹೊರೆಯೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆ ಲಹೌಲ್​ ಸ್ಪಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಹರ್​ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯೂಕರ್​ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಶಾಪವಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಜನನವನ್ನೂ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವೆರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಗ್ಜಾರ್​ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎರಡನೇ ದಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಲಹೌಲಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭೋಜನ ಇರುತ್ತದೆ. ನವಜಾತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಹೌಲ್ ಸ್ಪಿತಿಯ ಗಹರ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಯೂಕರ್ ಗ್ರಾಮವು ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಯೂಕರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನದಂದು, ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ದುಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಹೌಲ್ ಸ್ಪಿತಿಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಪ್ಯೂಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೇ ಸರಿ.

ಈ ವರ್ಷ, ಪ್ಯೂಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶೀಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ ಅವರ ಮಗಳು ತಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಂಸ್ತಾನ್ ವಾಂಗ್ಮೋ, ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಗೋಚಿ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದವು.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತಹ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆಂದ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಮನೆಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಇಡೀ ಊರಿನ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗೋಚಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. ಅವರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಸುಶೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಭಿಷೇಕ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯವಾಗದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಕೃಷಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಮಂಗಲ್ ಚಂದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರತೀಕ ಎಂದು ಕಣಿವೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ಯೂಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ಮಾಡುವ ಆಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ತಂಗ್ಜಾರ್‌ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಂತರ ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಗೋಚಿ ಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಮತ್ತು ಬೇಟಿ ಹೈ ಅನ್ಮೋಲ್‌ನಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ದೇಶದ ಇತರ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಆಚರಣೆ ತೀವ್ರ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಆಕೆ ತನ್ನ 12ನೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯೂಕರ್, ಪ್ರತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

