4 ತಿಂಗಳು, 10 ಕೇಸು: 22 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಜಡ್ಜ್
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 22 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 17, 2026 at 2:05 PM IST
ಮುಜಫರ್ನಗರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದು ಅತಿ ವಿರಳ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರೂ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ದಿವಾಕರ್, ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 22 ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು 27 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲ, ಹೋಂ ಗಾರ್ಡ್, ದರೋಡೆ ವೇಳೆ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ ಕುಲದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ವಿವರ: ನ್ಯಾ.ರವಿಕುಮಾರ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು 10 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
- ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು ವಕೀಲ ಸಮೀರ್ ಸಫಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
- ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ರಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ
- ಮೇ 20 ರಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ
- ಜೂನ್ 20 ರಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಜುಲೈ 2 ರಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಲ್ಲು
- ಜುಲೈ 6 ರಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಲ್ಲು
- ಜುಲೈ 17 ರಂದು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ
- ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
27 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಕೇಸ್ಗೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯ!: 1999 ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಲೀಂ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೇಸದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿ ಶಹನವಾಜ್ ಎಂಬ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಕುಣಿಕೆ: 2014 ರಲ್ಲಿ (12 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ) ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಾದ ರಾಮ್ವೀರ್, ರಾಜೀವ್, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಹರೇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಮುಜಾಫರ್ನಗರ ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು.
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