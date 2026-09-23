ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪತ್ನಿ- ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಚಕರು, ಮಗನ ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಣೆ ಸೇರಿದ್ದ ಈತ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಮೇಲೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2026 at 11:59 AM IST
ಅಜಮ್ಗಢ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಂಭುಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ ನಡುವಿನ ಕಲಹ ಘೋರ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಚಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಣೆ ಸೇರಿದ್ದ ಈತ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಮೇಲೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಹತನಾದವನನ್ನು ಅಹ್ರೌಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಶಂಭುಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಅರವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಗೀಡಾದವರನ್ನು ಪತ್ನಿ ಬಬಿತಾ ಸಿಂಗ್ (32), ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಚಕರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಪಾಠಕ್ (60) ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ (50) ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಬಾಲಕ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಬಬಿತಾ ಸಿಂಗ್, ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಚಕರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಅಖಿಲೇಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪೂಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅವರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಆತ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿಂಗ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ತನ್ನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎಂಟು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ತಂಡಗಳು ಮನೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದವು. ಸುಮಾರು ಏಳು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಆತ ತನ್ನ ಓರ್ವ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ.
ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಡಿಐಜಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ಎಡಿಜಿ ನವೀನ್ ಅರೋರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ಸಿಂಗ್ ಪದೇ ಪದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅವರತ್ತ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಓರ್ವ ಮಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಗ್ನನ್ನು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾಗ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12:20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಎಟಿಎಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಗ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ. ಕೊಠಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ರುವಾಯು ಗ್ರೆನೇಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡದತ್ತ ಐದು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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