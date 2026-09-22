ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ?: ಮುಂದೂಡಿ 40 ದಿನವಾದರೂ END ಆಗಿಲ್ಲ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ!
ಸಂಸತ್ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಮುಂದೂಡಿಯಾಗಿ 40 ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂಬ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ.
Published : September 22, 2026 at 4:19 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಯಸಿದೆಯೇ?. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಲು ಕಾರಣ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು..!
ಹೌದು. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಅವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ 40 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯದೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಮಸೂದೆಯೊಂದನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಬಯಸಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
40 ದಿನಗಳ ಕಳೆದರೂ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಭಯ ಸದನಗಳು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಸದನ ಆರಂಭವಾಗದೇ, ಅಂತ್ಯವಾಗದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುವುದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಡಿ.ಟಿ. ಆಚಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2015ರಲ್ಲಿ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳನ್ನು 28 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕುರಿತು ವಿಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದಿದೆ.
ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಆಕ್ಷೇಪ. ಈ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಈಗಿನ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.
ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಎರಡನ್ನೂ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಮೂರು - ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ನ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
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