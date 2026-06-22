ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆಗೆ ಭಾರಿ ಆಘಾತ: ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಸೇರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಂಸದ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್
ಡಿಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ 'ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್' ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಇದೀಗ, ಸಂಸದ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೇ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 8:02 AM IST
ಧಾರಾಶಿವ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಿವಸೇನೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆರು ಭಿನ್ನಮತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೇ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆ ಬಣವನ್ನು ಸೇರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಶಿವಸೇನೆ ಉದ್ದವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆ ಸಂಸದ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೇ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನಾನು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಪವನ್ ರಾಜೆ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪದಮ ಸಿಂಹ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ, ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಸಿಬಿಐ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲ ಬೇಡ, ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಪವನ್ರಾಜೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಯೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡರು. ನಾನು ಸಂಸದನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಂಸದನಾಗಿದ್ದೇನೆಯೇ? ನನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೇ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಬಣದ ಆರು ಸಂಸದರು ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ 'ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್' ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ, ಭಾನುವಾರ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜೇ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಟೈಗರ್ ನಿಜವಾದಂತಾಗಿದೆ.
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