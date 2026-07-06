ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಉತ್ತರ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : July 6, 2026 at 8:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮರು - ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಗೂಗಲ್, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ (ಎಎಪಿ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಪಕ್ಷದ ಇತರ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಈ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಅನಧಿಕೃತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮರು - ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂತಹ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಡಿಯೋವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೇಳಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ URL ಗಳು ಅಥವಾ ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾದ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾದ URL ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿಡಿಯೋಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಷಯವು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವಕೀಲ ವೈಭವ್ ಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕಾಂತ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವೈಭವ್ ಸಿಂಗ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
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