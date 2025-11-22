ETV Bharat / bharat

ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​: ಐತಿಹಾಸಿಕ 4 ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ; ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ, 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಅನುಕೂಲ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಹಳೇ 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು 4 ಸಂಹಿತೆಯಾಗಿ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 22, 2025 at 12:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ (ನಿನ್ನೆಯಿಂದ) ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು 4 ಸಂಹಿತೆಯಾಗಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು:

  1. ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ (2019)
  2. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಹಿತೆ (2020)
  3. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಹಿತೆ (2020)
  4. ವೃತ್ತಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕುರಿತ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಸಂಹಿತೆ (2020)

ಪ್ರಧಾನಿ ಪೋಸ್ಟ್​: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, "ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ-ಆಧಾರಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಸುಲಭತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಖಾಯಂ-ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು (Fixed-Term Employees): ರಜೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾಯಂ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಮಾನವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪಡೆಯುವುದು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಅರ್ಹತೆ. ಖಾಯಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಇದು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಗಿಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಗಿಗ್ ಕೆಲಸ, ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಆಗ್ರಿಗೇಟರ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ​​ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ. ಈ ಆಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳು ಗಿಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಶೇಕಡಾ 1 ರಿಂದ 2 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಶೇಕಡಾ 5ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಮಿತಿ ಇದೆ.

'ಆಧಾರ್' ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ 'ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್' (Universal Account Number - UAN) ಮೂಲಕ, ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ, ಅವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೋರ್ಟಬಲ್ (ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ) ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಖಾಯಂ-ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಖಾಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ನೌಕರರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಚಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು:

  • ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಮಹಿಳೆಯರು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ (ಭೂಗತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
  • ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ.

ಯುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಔಪಚಾರಿಕ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ - ರಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಗ್ಯ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನೆಲದ ವೇತನದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

MSME ಕಾರ್ಮಿಕರು: 2020ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ MSME ಕಾರ್ಮಿಕರು ನೌಕರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ಡಬಲ್ ಓವರ್‌ಟೈಮ್ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸಿದ ರಜೆಗಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು. ಸಕಾಲಿಕ ವೇತನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಡಿಯೋ-ವಿಶುವಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ-ವಿಶುವಲ್ ಕೆಲಸಗಾರರು ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ - ಅವರ ಹುದ್ದೆ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ವೇತನವನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು:

ನಿಗದಿತ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಓವರ್‌ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇತನ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (1930-1950ರ ದಶಕ) ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವು 29 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ವಿಘಟಿತ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಳತಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಜತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಯುಗದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: G20 ಶೃಂಗಸಭೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 'ಜಾಗತಿಕ ದಕ್ಷಿಣ'ದ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಗುರಿ

