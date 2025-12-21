ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳ ನೈತಿಕ ಅಡಿಪಾಯ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 26ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯಿತು.
Published : December 21, 2025 at 2:35 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳ ನೈತಿಕ ಅಡಿಪಾಯ. ವಿಕಸಿತ್ ಭಾರತ್ 2047 ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನವೀನ ಆಲೋಚನೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ 26ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮಗ್ರತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳಂತಹ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಂತಹ ನೀತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ತಡೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು (ಪಿಎಸ್ಸಿಗಳು) ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಾಷ್ಟ್ರದತ್ತ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಿಸಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಾರದು: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಪಾರದರ್ಶಕ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅರ್ಹತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಿಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಮಯ ಮಿತಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಸಮಾನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜ್ ಶುಕ್ಲಾ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ದಾಸ, ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲೋಕ್ ವರ್ಮಾ, ಟಿಜಿಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುರ್ರಾ ವೆಂಕಟೇಶಂ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಶ್ರೀನೇತ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು