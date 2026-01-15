ETV Bharat / bharat

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಪತ್ತೆಗೆ 200 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಐಎಂಡಿ ನಿರ್ಧಾರ

ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮಿಷನ್ ಮೌಸಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 200 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಐಎಂಡಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಐಎಂಡಿಯ 151ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 15, 2026 at 8:20 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ, ಪ್ರವಾಹ, ಇತರ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್​ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ 200 ಹೊಸ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (AWS) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಪುಣೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 50 ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳು ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಪತ್ತು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

151 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಐಎಂಡಿ: "ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ, ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವುದರ ಮನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು (ಐಎಂಡಿ) ತನ್ನ 151ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ" ಎಂದರು.

"ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿವೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹವಾಮಾನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಮಳೆ, ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಬದಲಾವಣೆ, ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಏಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ಇದು ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಲಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಿಷನ್ ಮೌಸಮ್ ಎರಡನೇ ಹಂತ: "ಮಿಷನ್ ಮೌಸಮ್‌ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದಡಿ ಈ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶವನ್ನು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಮುಗಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾ.ಎಂ. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ತಿಂಗಳು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಸಾವಿರ ಹವಾಮಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ಮೊದಲು ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳು 100 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಇದ್ದವು. ಈಗ 10 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಖರತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

