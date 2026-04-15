ಹುಷಾರಾಗಿರಿ!!..ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 44°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ; ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ!!
ತಾಪಮಾನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕವು 44°C ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Published : April 15, 2026 at 7:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಏರಿಕೆ ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣು ಮಾಡಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಕೋಲಾ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ -IMD 2026 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ - ಎನ್ಸಿಆರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು 42 ರಿಂದ 43 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಟಾಂಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬಿಸಿಲು; ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದರ್ಭ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರಾಯಲಸೀಮಾ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ 5.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹವಾಮಾನದ ಸ್ವರೂಪವು ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಿಂದ 19 ರವರೆಗೆ ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ವಿದರ್ಭ, ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಶಾಖ ತರಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Maximum temperatures (>= 41.5°C) recorded at different locations over the country as of today, 14th April 2026— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 14, 2026
The highest Maximum temperature of temperature of 44°C was reported jointly at Akola (Maharashtra) and Kalaburagi (Karnataka). pic.twitter.com/yjfQFMfPKx
ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ರಿಂದ 18 ರವರೆಗೆ ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 3 - 4 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2-3 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಚ್ಚರ... ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಒಡಿಶಾ, ಕರಾವಳಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಾಯಲಸೀಮಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಇದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತನ್ನ ಶಾಖ ತರಂಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ತಾಪಮಾನ: ಅಕೋಲಾ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಈಗಾಗಲೇ ಗರಿಷ್ಠ 44 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ವಾರ್ಧಾ (ವಿದರ್ಭ) 43.5 ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ತೀವ್ರ ಶಾಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
Maximum temperatures are in the range of 38-44°C at many places over the country except parts of Northwest and Northeast India, where these are less than 38°C.— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 14, 2026
ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 5.1 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಏಪ್ರಿಲ್ 15–18 ರವರೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದರ್ಭದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15–17 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮರಾಠವಾಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 16 – 18 ರವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 15–18 ರವರೆಗೆ ಒಡಿಶಾದ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 16–19 ರವರೆಗೆ ಶಾಖದ ಅಲೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾಗ್ಪುರ, ಭೋಪಾಲ್, ಅಮರಾವತಿ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 ರವರೆಗೆ ತಾಪಮಾನವು 42 °C ಮತ್ತು 45 °C ನಡುವೆ ಇರಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
