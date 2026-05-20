ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶಾಖದ ಅಲೆ; 46.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಲುಪಿದ ತಾಪಮಾನ: ಆರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಪಮಾನಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
Published : May 20, 2026 at 5:13 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಆರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ ಝಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು 3 ರಿಂದ 5 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೇ 20ರ ಬಳಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವದ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಅಲೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಲಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 19ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಈ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕೆಯ ದಿನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಪಮಾನಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 45.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 4.7 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 28.2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 1.7 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವು 44 ರಿಂದ 11 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. 46.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ರಿಡ್ಜ್ ಪ್ರದೇಶವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
VIDEO | Delhi: Morning visuals from India Gate, Kartavya Path areas.— Press Trust of India (@PTI_News) May 20, 2026
The national capital on Tuesday recorded the first heatwave day of the month, with dry winds and a searing sun pushing temperatures past 45 degrees Celsius. The weather office has issued an orange alert for… pic.twitter.com/iU9vKIQmG2
ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಶಾಖದ ಅಲೆ: ಮುಂದಿನ ಆರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 44 ರಿಂದ 46 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 26 ರಿಂದ 28 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಶಾಖದ ಅಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಬಿಸಿಲಿ ತಾಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಮೇ 25 ರವರೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಶಾಖದ ಅರೆಂಜ್ ಅಲರ್ಟ್ ಇರಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು 43 ರಿಂದ 46 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಸಿಲ ಝಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಪಿಸಿಬಿ) ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 197 ಅಂಕಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 178, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 163, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 175, ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ 162 ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ 148 ಅಂಕಗಳಷ್ಟಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯೂಐ 100 ರಿಂದ 200 ರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ವಾರವೇ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ ಮಾನ್ಸೂನ್: ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸಲು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಸನ್ನದ್ಧ