ಆಂಧ್ರ, ಕೇರಳ, ರಾಯಲಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ: ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಯಾಣಂ ಮತ್ತು ರಾಯಲಸೀಮಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಾಹೆಯ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಂಧ್ರ, ಯಾನಂ ಮತ್ತು ರಾಯಲಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಗಾಳಿ (ಗಂಟೆಗೆ 30-50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ) ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರದಿಂದ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಿಂದ 31ರವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಗಂಗಾ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಂದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 - 29 ರಿಂದ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 - 31 ರಿಂದ ಉಪ - ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27-29 ರಿಂದ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ (ಗಂಟೆಗೆ 40-50 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ) ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ವಿದರ್ಭ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಕೊಂಕಣ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ 4 - 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29-31ರವರೆಗೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರದ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ರೈತರಿಗೆ IMD ಸಲಹೆ:
- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಗಿದ ನೆಲಗಡಲೆ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಬಲಿತ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ದಂಟುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಭತ್ತ, ಜೋಳ, ಬಟಾಣಿ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಹತ್ತಿ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಅರಿಶಿನ, ಶುಂಠಿ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಳೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳ (ರಬಿ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಬೇಳೆ) ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದಂತೆ IMD ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
- ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಗಿದ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಭತ್ತ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು, ಹತ್ತಿ, ಉದ್ದು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಹೊಲಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ತೋಟಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಥವಾ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ರೈತರಿಗೆ IMD ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ತರಕಾರಿ, ಬಾಳೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ.
- ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಭತ್ತ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಒಳನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
- ಕೊಂಕಣದಲ್ಲಿ, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೆರಳು ರಾಗಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
- ಮಧ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಭತ್ತ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ನೆಲಗಡಲೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ರಾಗಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
- ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ, ಬಲಿತ ಭತ್ತ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಉದ್ದು, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಎಳ್ಳು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
- ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ಭತ್ತದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಭತ್ತ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊಲಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಹೊರಹೋಗಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ IMD ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
