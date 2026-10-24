ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಚಂಡಮಾರುತ ಸೃಷ್ಟಿ: ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಸಾವು
ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಚಂಡಮಾರುತ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆಗೆ ಭೂಕುಸಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 24, 2026 at 7:30 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರ ಕುಸಿತ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಐಎಂಡಿ, ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಗ್ನೇಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರತ ಕುಸಿತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24ರ ಮುಂಜಾನೆ 5.30 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮ - ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಚಂಡಮಾರುತವು ಪಶ್ಚಿಮ - ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರ ವೇಳೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಚಂಡಮಾರುತ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಐಎಂಡಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್ ಮಹಾಪಾತ್ರ, ಚಂಡಮಾರುತವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅದು ಪೂರ್ವ - ಮಧ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ 25 ರಿಂದ 45 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಟೆಗೆ 55 ಕಿಮೀ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27: ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಿಯ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28: ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಕಡೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದೇ ದಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ಮತ್ತು 29: ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾಗಳ ಈ ಚಂಡಮಾರುತದ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದವರೆಗೂ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆ ಕಂಡುಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ, ಸಂಚಾರ ಅಡಚಣೆ: ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಊಟಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕೂನೂರಿನಿಂದ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ವೊಂದು ಬರ್ಲಿಯಾರ್ ಬಳಿ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದು ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಅದು ಸಿಲುಕಿತ್ತು.
ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಲಡಾ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಚಾಲಕ ಜನಕರಾಜ್ ಅವರು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಬಳಿಕ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಶವನ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೆಟ್ಟುಪಾಳ್ಯಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಶವನ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆಗೆ ಮರವೊಂದು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬಸ್ಸನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಚಾಲಕ ಬಸ್ ಅನ್ನು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಹೂತುಹೋಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಂತರ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಭೂಕುಸಿತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಊಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಉದಕಮಂಡಲ (ಊಟಿ), ಕೂನೂರು, ಕೋಟಗಿರಿ, ಕುಂದಾ, ಗೂಡಲೂರು ಮತ್ತು ಪಂಡಲೂರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ರಜೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
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