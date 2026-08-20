ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಕ್ರಿಯ: ಗುಡುಗು - ಮಿಂಚು, ಗಾಳಿ - ಬಿರುಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾರವಿಡಿ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಡುಗು - ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 40 - 50 ಕಿ.ಮೀ.ಇರಬಹುದು ಎಂದು IMD ಹೇಳಿದೆ.
Published : August 20, 2026 at 3:11 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆಳವಾದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ (ಲೋ-ಪ್ರೆಶರ್) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಫ್ನಿಂದಾಗಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಈಗ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 7.6 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಫ್ ಫಿರೋಜ್ಪುರ, ಕರ್ನಾಲ್, ಫತೇಘರ್, ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದಿಘಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
Daily Weather Breifing (20-08-2026)— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 20, 2026
Subject: Under the influence of Well-Marked Low Pressure Area over northeast Madhya Pradesh & neighbourhood,
isolated heavy to very heavy rainfall likely over East Madhya Pradesh on 20th & 21st August, 2026. https://t.co/yjNvjAz0XS
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ IMD: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಗುಡುಗು - ಮಿಂಚು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 40 - 50 ಕಿ.ಮೀ. ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ 60 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಫ್, ತೇವಾಂಶ ಭರಿತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಾರದ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಗುಡುಗು - ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ, ಭೂಕುಸಿತ ಅಥವಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಾನಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರ - ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 166 ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿವೆ. 130 ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು 222 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ 84 ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ.
Realised rainfall during past 24 hours at 0830 hrs IST of today 20 August 2026 #realisedrainfall #Monsoon2026 pic.twitter.com/7jEMVmAIyV— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 20, 2026
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 20ರವರೆಗೆ 535.1 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 21 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗಂಗಾ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಸಬ್ - ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 20-25ರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ, ದಕ್ಷಿಣ ತಮಿಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಅಲೆಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 1.1 ರಿಂದ 2.2 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಅಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀಗಂಗಾನಗರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 39.4°C ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅಸ್ಸಾಂನ ಹಾಫ್ಲಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 18°C ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಾಪಮಾನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ತಗ್ಗುಪ್ರದೇಶ ಪಶ್ಚಿಮ-ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಫ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಗರಿಕರು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
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