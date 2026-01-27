ETV Bharat / bharat

'ನಾನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವ ಜತೆಗೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ಕೂಡಾ'

ಗೋವಾದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಬೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಕೋಸ್ಟಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

'I'm President of European Council but also an overseas Indian citizen': Antonio Costa
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಕೋಸ್ಟಾ (ANI)
ETV Bharat Karnataka Team

January 27, 2026

ನವದೆಹಲಿ: ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್(ಇಯು)-ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಇಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಕೋಸ್ಟಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯತೆಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ಯುರೋಪಿಯನ್​ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಕೂಡಾ. ನೀವು ಊಹಿಸಿದಂತೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಬೇರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕುಟುಂಬ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಇಂದು ನಾವು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶೃಂಗಸಭೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (ಎಫ್​ಟಿಎ) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಲ್ಲ, ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನೀಲನಕ್ಷೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಜನರ- ಜನರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇರೂರಿದೆ. ಭಾರತ ಯುರೋಪ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯಾಪಾರ 180 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಫ್‌ಟಿಎ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಮೋದಿ, ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

