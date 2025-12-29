ETV Bharat / bharat

IIT ಕಾನ್ಪುರ್​ಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿದ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಫುರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, 2000ನೇ ಬ್ಯಾಚ್​ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಓದಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

iitians-gave-gurudakshina-rs-100-crore-iit-kanpur-latest-news
IIT ಕಾನ್ಪುರ್​ಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿದ 2000ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (IIT Kanpur Media Cell)
ಕಾನ್ಫುರ್(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ತಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಣಿಕೆ, ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಫುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಫುರದ 2000ನೇ ಬ್ಯಾಚ್​ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಮಿಲನ ಸಮಾರಂಭ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಓದಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ದೇಣಿಗೆಯು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಈವರೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ್ದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ ದೇಣಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಪುನರ್ಮಿಲನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉದಾರ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಪ್ರೊ.ಮಣಿದ್ರಾ ಅಗರ್ವಾಲ್, "ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

IIT ಕಾನ್ಪುರ್​ಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿದ 2000ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (IIT Kanpur Media Cell)

ತಾವು ಓದಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.ಅಮೇ ಕರ್ಕರೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ 2000ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಹಳೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನವೀನ್ ತಿವಾರಿ, "ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಪದವಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು, ಕಟ್ಟಲು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತು. ಈ ದೇಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಮಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ" ಎಂದರು.

ಪುನರ್ಮಿಲನ ಸಮಾರಂಭದ ಆಯೋಜಕರಾದ ತಮಲ್ ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಪುನರ್ಮಿಲನವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಳವಾದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ದೇಣಿಗೆಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

