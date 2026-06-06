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ಅರ್ಹತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಐಐಟಿ - ರೂರ್ಕಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜೆಇಇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ-ರೂರ್ಕಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

IIT-JEE-ADMISSION
ಅರ್ಹತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat/ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ)
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By PTI

Published : June 6, 2026 at 7:14 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ 12 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂರೈಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಜೆಇಇ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ-ರೂರ್ಕಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಐಐಟಿ - ರೂರ್ಕಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ/ಒಬಿಸಿ-ಎನ್‌ಸಿಎಲ್/ಜೆಎನ್-ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 75 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ/ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 65 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಜೆಇಇ (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್) ಐಐಟಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಗೇಟ್‌ವೇ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿ ಜೆಇಇ (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್) ಮೂಲಕ ಐಐಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 75 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

12ನೇ ತರಗತಿ (ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ) ಶೇಕಡಾ 75 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯ/ಒಬಿಸಿ-ಎನ್‌ಸಿಎಲ್/ಸಾಮಾನ್ಯ-ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ) ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 65 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು (ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ/ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ) ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ: ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ-ರೂರ್ಕಿ X ಪೋಸ್ಟ​ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜುಲೈ 15 ರೊಳಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ನೀವು ಜುಲೈ 15 ರೊಳಗೆ orgjee@iitr.ac.in ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಕನಿಷ್ಠ 75 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ 65 ಪ್ರತಿಶತದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪರಿಸ್ಕೃತ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, 4 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಯಾವುದೇ ಸೀಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಇ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾದ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಿಬಿಎಸ್​ ಸಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ (OSM) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಕೆಲ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

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ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ
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