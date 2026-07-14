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E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಎಂಜಿನ್​​ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೈಲೇಜ್​ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ: ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಸಂಶೋಧಕರ ವರದಿ

ಇ20 ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ- ಎಂಜಿನ್​​ಗೆ ಹಾನಿ, ಮೈಲೇಜ್​ ಕುಸಿತ ಆರೋಪ- ಈ ಕುರಿತು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ ಸಂಶೋಧನೆ- ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ.

E20 PETROL
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 4:37 PM IST

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ಕಾನ್ಪುರ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಪೆಟ್ರೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್​ (ಇ20) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾಹನದ ಇಂಜಿನ್​ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್​ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ತೈಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಇ20 ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳ ಮೈಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ(ಐಐಟಿ) ಕಾನ್ಪುರದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಯೋಜನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಧ್ರುವ್ ರಾಜ್ ಕರಣಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇ20 ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಎಂಜಿನ್​ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್​ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನದ ಬಳಕೆ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೈಲೇಜ್​ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಇ20 ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇ20 ಇಂಧನದಿಂದ ಎಂಜಿನ್​​ಗೆ ಹಾನಿ, ತುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಇತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರಣಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇ20 ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನ ತಯಾರಕರ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಐಐಟಿ-ಕಾನ್ಪುರದ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವು ಎಥೆನಾಲ್-ಮಿಶ್ರಿತ ಇತರ ಇಂಧನಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಈ ತಂಡವು ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇ85 ಇಂಧನವನ್ನೂ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕುರಿತ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇ20, ಇ10 ಇಂಧನ ಶುದ್ಧ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಂತರವೇ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

IIT KANPUR
E20
ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ
E20 PETROL

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