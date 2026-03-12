ETV Bharat / bharat

ಯಾವ ಟೆಸ್ಟೂ ಬೇಡ, ಉಸಿರಾಟದಿಂದ್ಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಗು: ಜೋಧ್​ಪುರ IIT ಅನ್ವೇಷಣೆ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಗಿನ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮೂಲಕ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದು ಜೋಧ್​ಪುರ IIT ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಧನ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 12, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
ಜೋಧ್‌ಪುರ(ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸುಧಾರಿತ ಸೆನ್ಸಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜೋದ್‌ಪುರ ಐಐಟಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಧನಕರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಮಾನವನ ಉಸಿರಾಟ ಮೂಲಕ ರೋಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ (MEMS) ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೊ-ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು (VOCs) ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ.

ಐಐಟಿ ಜೋಧ್‌ಪುರದ MEMS ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೋ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಳೆಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನಿಲಗಳು ವಿವಿಧ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.

"ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರಬಲ ವಾಸನೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ" ಎಂದಿರುವ ಡಾ.ಧನಕರ್, ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಾಸನೆ ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಸ್ಫೋಟಕಗಳು, ಅನಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಡಾಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಗು' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮಾನವನ ವಾಸನೆ ಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಧಾರಿತ ಅನಿಲ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನಿಲಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಸದ್ಯ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ತಂತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ಪೋರ್ಟಬಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಈ ಮಿತಿ ನಿವಾರಿಸಲು, ತಂಡವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ ಸಬ್​ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾದ MEMS-ಆಧಾರಿತ ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ (ಮೈಕ್ರೋ-ಜಿಸಿ) ಕಾಲಮ್‌ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಎಥೆನಾಲ್, ಅಸಿಟೋನ್ ಮತ್ತು ಮೆಥನಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಸಿಟೋನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಕೀಟೋಆಸಿಡೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇತರ VOC ಮಾದರಿಗಳು ಅಸ್ತಮಾ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ".

"ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಗು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಲೋಹದ ಆಕ್ಸೈಡ್‌ಗಳು, ಎರಡು ಡೈಮನ್ಶನಲ್ ವಸ್ತುಗಳು, ನ್ಯಾನೊ-ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆಟೆರೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್‌ಗಳಂತಹ ನ್ಯಾನೊಮೆಟೀರಿಯಲ್‌ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಹು ಅನಿಲ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೇರೆ ಅನಿಲಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ. ನಂತ ಮಶಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್, ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಹೆಲ್ಡ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಧನಕರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ಇ.ಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕುಗಳ (UTIs) ತ್ವರಿತ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಧರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ತಂಡವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೂತ್ರದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನ್ಯಾನೊಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್​ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

