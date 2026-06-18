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QS ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 118ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ IIT ದೆಹಲಿ; ಭಾರತದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 123ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು, 118ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

IIT Delhi
ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 10:59 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಕ್ಯೂಎಸ್​ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ (QS World University) ಶ್ರೇಯಾಂಕ- 2027 ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 5 ಸ್ಥಾನ ಮೇಲಕ್ಕೇರಿ 118ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

2025ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ-ಬಾಂಬೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಈ ಬಾರಿ 129ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 134ಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ 11 ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದಿತ್ತು.

ಜೂನ್ 18ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ QS ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳು (QSWUR) 2027ರ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 123ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು, 118ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು QS ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ದೇಶದ ಟಾಪ್ 10 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಜೊತೆಗೆ, ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ರ 200ರಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 180ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್​ ಈ ಬಾರಿ 170ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳೆಂದರೆ ಐಐಟಿ ಖರಗ್‌ಪುರ (205), ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರ (221), ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು (221), ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (322), ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ (335) ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಗುವಾಹಟಿ (349).

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (MIT) 15ನೇ ವರ್ಷವೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ.

ಶ್ರೇಯಾಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಯೋಜನಾ ಡೀನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಕೋಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊ.ಸೋಮನಾಥ್ ಬೈದ್ಯ ರಾಯ್, "ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ, ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಖ್ಯಾತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 11 ಸ್ಥಾನಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 39ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸೂಚಕದಲ್ಲಿ, ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ 26 ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 79 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ಕ್ಯೂಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 2024ರಲ್ಲಿ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ 197ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 118ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 36ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS
ಕ್ಯೂಎಸ್​ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ
QSWUR
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