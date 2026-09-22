ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ; ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಡೆ ಫ್ಯಾನ್ ಅಳವಡಿಕೆ
ಕೊಠಡಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
By PTI
Published : September 22, 2026 at 12:42 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾಂಬೆ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪವಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾರದರ್ಶನ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ) ತನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಿಂದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕೊಠಡಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆವರಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) ವಕ್ತಾರ ಅನೀಶ್ ಗವಾಂಡೆ, ಮಂಡಳಿಯ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಡೆಗೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾವಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆಂಬಲದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮೊದಲ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಐಟಿಗಳಲ್ಲಿ 117ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗವಾಂಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೊ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಡೂಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಡೀನ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಐಐಟಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
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