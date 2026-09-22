ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ: ವಂಚನೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒತ್ತಾಯ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಾಹಿಲ್ನ ಸಾವಿನ ಘಟನೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 22, 2026 at 2:03 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಇಂಧನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಟೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ 22 ವರ್ಷದ ಸಾಹಿಲ್ ರವೀಂದ್ರ ವಾಕೋಡೆ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದು ನಡೆದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
IIT Bombay Student Representatives issue an official statement following the tragic death of second-year BTech student Sahil Wakode.— ANI (@ANI) September 22, 2026
The statement states: "We do not stand for or condone cheating or any form of academic misconduct. At the same time, the loss of our fellow… pic.twitter.com/xkqOmY6NYF
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ತಾವು ನಕಲು ಮಾಡುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಾಹಿಲ್ನ ಸಾವಿನ ಘಟನೆಯು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ. ಶಿರೀಷ್ ಕೇದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
Unfortunate Death of A Student at IIT Bombay pic.twitter.com/2jq0ncl5RL— IIT Bombay (@iitbombay) September 19, 2026
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆತಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೂಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಹಿಲ್ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯು ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಳವಳದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಹ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳಿಂದಲೇ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ: ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. 'ಸ್ನೇಹ ಫೌಂಡೇಶನ್' 04424640050 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ನ ಸಹಾಯವಾಣಿಯಾದ 'iCall' ಅನ್ನು 9152987821 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
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