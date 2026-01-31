ಸಿವಿಲ್ಸ್ ನಂತರ ಶಿಖರ ಏರುವ ಗುರಿ: 6,962 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಹತ್ತಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ ಯುವ IFS ಅಧಿಕಾರಿ
ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಭರಣಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮೌಂಟ್ ಅಕಾನ್ಕಾಗುವಾವನ್ನು ಏರುವ ಮೂಲಕ ಯುವಜನತೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 31, 2026 at 7:30 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಪರ್ವತ ಏರುವಾಗ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಅಬ್ಬರ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ 6,962 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಅಕಾನ್ಕಾಗುವಾ ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದರು. ಅವರೇ ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವಾ(ಐಎಫ್ಎಸ್) ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಭರಣಿ.
ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್. ಭರಣಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ ಮೌಂಟ್ ಅಕಾನ್ಕಾಗುವಾವನ್ನು ಹತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕೇಡರ್ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಎಂದರು.
ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂದೆಯೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ನನಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸೆವೆನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ಸ್ ಏರುವ ಗುರಿ: ಐಎಫ್ಎಸ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿತು. ನಾನು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದೆ. ನಾನು ದೇಶದ ಕೆಲವು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಾನು ವಿಶ್ವದ ಏಳು ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ (ಸೆವೆನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ಸ್) ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಾನು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೌಂಟ್ ಕಿಲಿಮಂಜಾರೊದಿಂದ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನಂತರ ನಾನು ಯುರೋಪಿನ ಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಬ್ರಸ್ ಅನ್ನು ಏರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಕಾನ್ಕಾಗುವಾ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಹೊರಗಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏರಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಅಕಾನ್ಕಾಗುವಾ ಶಿಖರ ಏರಿದ ಅನುಭವ: 6,962 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ 'ಅಕಾನ್ಕಾಗುವಾ'ವನ್ನು ಏರುವ ಮೊದಲು, ನನಗೆ ಭಯವಿತ್ತು. ನನ್ನ ದೇಹವು ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನುಮಾನವಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಮತ್ತು ಹತ್ತುವಾಗ, ನೀನು ಏರಬಲ್ಲೇ ಎಂದು ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆರು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ. ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಶೀತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹ ಮರಗಟ್ಟುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ನಾನು ಕ್ರಮೇಣ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಿದ್ದರೂ ನಾನು ಗುರಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನವರಿ 11 ರಂದು ನಾವು ಹೊರಟು 20ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರಿದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ: ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ತಂಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರ್ವತ ಹತ್ತಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾನು ನಡಿಗೆ, ಓಟ, ಈಜು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಜಯವಾಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಹಿಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಪ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಭಾರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಓಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾನು ರಾತ್ರಿಯೂ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಗುರಿಗಳು: ಸೆವೆನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅಗತ್ಯವಾದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು. ಇವು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಪರ್ವತಾರೋಹಣದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೊಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
