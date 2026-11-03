ತೀವ್ರ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆಯಾ ಎಲ್ ನಿನೋ: ಈ ಬಾರಿ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ?
ಎಲ್ ನಿನೊ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸರಣಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 1:42 PM IST
2026ರ ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ 2027ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಳಿಗಾಲದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ವಿಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸರಣಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಎರಡನೇಯದಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬೇಸಿಗೆಯಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮೇಲೂ ಬೀಳಲಿದೆ. ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮದ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ದುರ್ಬಲ: ಹವಾಮಾನ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ‘ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್’ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2027ರ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲವು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 2027ನೇ ವರ್ಷವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಪಮಾನದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ವರ್ಷವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ 2027ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 45 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಹಾರದ ಅಭದ್ರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ 27.4 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಬಹುದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 50, ಶೇ. 37 ಮತ್ತು ಶೇ. 21ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 2026 ಮತ್ತು 2027ನೇ ವರ್ಷಗಳು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ವರ್ಷಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ತೀವ್ರ ಉಷ್ಣತೆಯ ಅಪಾಯವು 2028ರವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಒ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ, ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಬಿಸಿಗಾಳಿ, ಕೃಷಿ ಬರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅರಣ್ಯ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಇದರ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಭಾವದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತಗ್ಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜೋಳದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 28 – 32 ಪ್ರತಿಶತ, ಭತ್ತ/ಅಕ್ಕಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 12–18 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ 14–17 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಬಹುದು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು 3–5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿವೆ. 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 178 ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 78.71 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 87.08 ರಷ್ಟಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಾಸರಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವು ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 47.22 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 58.63 ರಷ್ಟಿದೆ.
ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕುಸಿತ: ದೇಶದ 178 ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹವು, ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೇವಲ 70ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿಯಾದ 76.62 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 'ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು 50 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬಿಹಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ಶೂನ್ಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, 2026ರ ಜೂನ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 12.6ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸರಾಸರಿ 868.6 ಮಿ.ಮೀ. ಆಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟು ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೇವಲ 759.4 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟಿತ್ತು.
ಗಂಗಾ, ಗೋದಾವರಿ, ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ದೇಶದ ಅನೇಕ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಹಜ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಲಚಕ್ರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟವು ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್ ನಿನೊ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಒಣ ಗಾಳಿಯು ಜಲಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ತೇವಾಂಶವೂ ಬತ್ತಿಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಕಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ದುರ್ಬಲ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು ಗೋಧಿ, ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಳಿನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯವು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ದೇಶದ ಬಹುಭಾಗವು ಬರ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ನಿನೋ ಐದು ಬಾರಿ ಬರ ಪರಿಣಅಮ ಬೀರಿದೆ. 1982, 1987, 2002, 2009 ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿ ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ ನಿನೋ ಘಟನೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬರಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಡೈಪೋಲ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಜೋನಲ್ ಮೋಡ್ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಹವಾಮಾನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ ನಿನೋ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 2026-27ರ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತು 2027ರ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೊ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹವಾಮಾನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೊ ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರ ವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
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