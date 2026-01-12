ETV Bharat / bharat

ಮಂಗಂಪೇಟ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲರೀನ್​ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ; ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?; ಈ ಖನಿಜ ಚಿನ್ನವಿದ್ದಂತೆ!

ಫುಲ್ಲರೀನ್​ ಖನಿಜವೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಗಾಲ ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಫುಲ್ಲರೀನ್​ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 12:39 PM IST

ಓಬುಲವರಿಪಲ್ಲೆ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಖನಿಜಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾದ ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಂಪೇಟ್ ಬ್ಯಾರೈಟ್ಸ್ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಫುಲ್ಲರೀನ್ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಇರುವಿಕೆ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದವು. ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಫುಲ್ಲರೀನ್ ಹೊರತೆಗೆದರೆ, ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ.

18 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪತ್ತೆ: 18 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಣಪೇಟ್​ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲರೀನ್​ನ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಸ್ಟ್ಯಾನ್‌ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿ60, ಸಿ70 ಮತ್ತು ಸಿ80 ಫುಲ್ಲರೀನ್ ರೂಪಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಫುಲ್ಲರೀನ್​ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪ (ETV Bharat)

ಫುಲ್ಲರೀನ್ ಎಂದರೇನು?: ಫುಲ್ಲರೀನ್ ಇಂಗಾಲ ಆಧಾರಿತ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಗೋಳಾಕಾರದ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಖನಿಜವು C60, C70 ಮತ್ತು C80ನಂತಹ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು 2 ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಫೀನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 3 - ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲರೀನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಕ್ಕಿಗಿಂತ 250 ಪಟ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಮತ್ತು 10 ಪಟ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ.

ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ: ಮಂಗಂಪೇಟ್ ಬ್ಯಾರೈಟ್ಸ್ ಗಣಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಒಟ್ಟು 156 ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ 150 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಎಸ್‌ಐ ತಂಡಗಳು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭುವನೇಶ್ವರದ ಐಎಂಎಂಟಿಯ ತಂಡವು 255 ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ 250 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಫುಲ್ಲರೀನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಎಪಿಎಂಡಿಸಿ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಐಎಂಎಂಟಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.

ಫುಲ್ಲರೀನ್​ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

  • ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಜಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಲೇಪನವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಈ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಲೇಪಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಡಾರ್‌ನಿಂದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಇದನ್ನು ಇಂಧನ ಕೋಶಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ- ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಗತ್ಯತೆ: ಎಪಿಎಂಡಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಲವು ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ, ಫುಲ್ಲರೀನ್ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಂಪೇಟ ಬ್ಯಾರೈಟ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಎಪಿಎಂಡಿಸಿ ಸಿಪಿಒ ಗೋಪಿನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

