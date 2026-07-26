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'ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ': ಮೃತ ನೀಟ್​ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯ ತಂದೆ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನೀಟ್​ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ರಿಯಾ- ನೀಟ್​ ಅಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವು - ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಭಾವುಕ

NEET PAPER LEAK CAS
ರಾಹುಲ್​ ಜೊತೆ ಮೃತ ರಿಯಾ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್​. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 26, 2026 at 6:30 PM IST

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ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, 'ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿವೆ.

ರಾಜಧಾನಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್​ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ರಿಯಾ ಎಂಬ ನೀಟ್​ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರಿಯಾ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್​ ಥಾಪಾ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಮುಖ ಗೆಲುವು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ನೋವಿನ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದಿನ. ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಯೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ರಿಯಾಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಮಗಳು ಎಂದಿಗೂ ವಾಪಸ್​ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಜಯ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು" ಎಂದರು.

ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಯುವಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು, "ನನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಹೋರಾಟ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ದೇಶದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವಕರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಹೋರಾಟವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ತನ್ನ ಮಗಳ ಮರಣದ ನಂತರದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿತ್ತು. ರಿಯಾ ಮರಣದ ನಂತರ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಪೂರ್ಣ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನೂ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ: "ಈ ಅಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯುವಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಭಾಗವಾಗಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಛತ್ರೋನ್ ಕಿ ಗೂಂಜ್' (ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬವು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು" ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN
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DEHRADUN FAMILY
NEET PAPER LEAK CASE

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