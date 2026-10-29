ನೆಹರೂ, ಇಂದಿರಾಗೆ ನೀಡಬಹುದಾದರೆ ಮೋದಿಗೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ; ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರದಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಒತ್ತಾಯ
ನೆಹರು ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2026 at 10:40 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ವಿಕ್ರಮ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ 76 ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹ್ನಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
I firmly believe PM Shri @narendramodi Ji deserves the Bharat Ratna for his 25 years of unwavering dedication and unconditional service to Bharat. Honoured to host ‘Mann Ki Baat’ – A Painting Exhibition, inaugurated by Hon’ble Home Minister Shri @AmitShah Ji, celebrating PM Shri @narendramodi Ji’s remarkable journey from Gujarat CM to Prime Minister. 76 paintings. 25 years of selfless service. One extraordinary journey of transforming Bharat. 🇮🇳 @blsanthosh @NitinNabin @BJP4India @PMOIndia— Vikramjit Singh MP (@vikramsahney) October 28, 2026
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತತ್ವದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ20 ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಭಾರತ ರತ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಯಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜನರ ಕಡೆಗಿನ ನಿರಂತರ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಗೌರವ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಕಲಾವಿದ ಮಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 76 ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಾಹ್ನಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಚಲವಾದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎಂದು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯೆನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಂಜಾಬಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕುರಿತಾದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆನು. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಹರೂ ಅವರಿಗೆ 1955ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ 1971ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ತಂದೆ-ಮಗಳಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.
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