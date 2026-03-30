ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲಾ ₹50 ಸಾವಿರ: ಡಿಕೆಶಿ

ಅಸ್ಸಾಂನ ದಿಸ್ಪುರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೀರಾ ಬರ್ತಕೂರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು.

D K SHIVAKUMAR
ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ ಪ್ರಚಾರ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 6:35 PM IST

ಗುವಾಹಟಿ(ಅಸ್ಸಾಂ): ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ಪುರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೀರಾ ಬರ್ತಕೂರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪರ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಶ್ ಬಘೇಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ಇಂದು ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದರು.

"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಜನರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೋಮು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.

"ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾನು ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದ್ಯುತ್ ಬಾರ್ಡೋಲೋಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.

"ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ತಾನು ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ನೀಡಿದ್ದ ಐದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಡೇರಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಲಖಿಂಪುರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಐದು ಭರವಸೆಗಳು ಗೌರವ್ ಗೊಗೊಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

"ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆದರಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಮೋದಿಯವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕೇಳದಿದ್ದರೆ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ, ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಣವಲ್ಲ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹಣವಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಜನರ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ತಲಾ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಲಿದೆ. ನಾವು ಅಸ್ಸಾಂನ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ನಾವು ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೇಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಾವು 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
ಅಸ್ಸಾಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2026
CONGRESS MANIFESTO ASSAM
CONGRESS CAMPAIGN IN ASSAM
D K SHIVAKUMAR

