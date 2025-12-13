ETV Bharat / bharat

ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 1ರೂ.ಗೆ ಇಡ್ಲಿ: 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಜಸ್ಟ್​ 20ಕ್ಕೆ ಪೂರಿ-ಸಾಗು; ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸಿನ ಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್​

ಪೆದ್ದಾಪುರ ಮಂಡಲದ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 1ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Idlis for Just One Rupee
ಒಂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್​ (EENADU)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
ಪೆದ್ದಾಪುರ (ಪೂರ್ವ ಗೋದಾವರಿ/ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿ. ಸರಳ ಉಪಾಹಾರದ ದರವೂ ಕೈಗೆಟಕದಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಡ್ಲಿಗಳು 20 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ 40 ಅಥವಾ 50 ರೂ.ಕಾಮನ್​.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಇದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ. ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ. ಪೆದ್ದಾಪುರ ಮಂಡಲದ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಆದರೆ ಚೊಕ್ಕದಾದ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ.

ಪೆದ್ದಾಪುರ ಮಂಡಲದ ಎಡಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌ಬಿ ಕೊಟ್ಟೂರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಹೋಟೆಲ್​ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ರಾಂಬಾಬು ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರು ಈ ಕಾಯಕವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಲಾ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಇರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರತ್ನಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋಟೆಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುವುದು ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ. ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ ಇವರು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಲಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದಂಪತಿಗಳು 10 ರೂ.ಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮತ್ತು 20 ರೂ.ಗೆ ಮೂರು ಪೂರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆಕಾಳು, ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಈಗೀಗ ನಿತ್ಯವೂ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಹಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಹೋಟೆಲ್​ಗೆ ಸುಮಾರು 300 ರಿಂದ 600 ಜನರು ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದು ಈ ಭಾಗದ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ: ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದಂತೆ. ಆಹಾರವು ಸರಳ, ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಭವೇ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಇಡ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಈ ಹೋಟೆಲ್​ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

