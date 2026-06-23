IDFC ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಗರಣ: ₹60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ, ಸಿಬಿಐನಿಂದ ಹಿರಿಯ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ಹರಿಯಾಣ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಪರಿಯೋಜನಾ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಳಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ 60.54 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
Published : June 23, 2026 at 5:11 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹರಿಯಾಣ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಪರಿಯೋಜನಾ ಪರಿಷತ್ (ಎಚ್ಎಸ್ಎಸ್ಪಿಪಿ) ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಡಳಿ (ಎಚ್ಎಸ್ಎಎಂಬಿ)ಯ ಖಾತೆಗಳಿಂದ 60.54 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಂಕಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚಂಡೀಗಢ ಸೆಕ್ಟರ್ 32 ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
"ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಂಕಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಲಾಖೆಗಳ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 60.54 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಆಡಳಿತದ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ 657 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದುರುಪಯೋಗದ ಕುರಿತಾದ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ 504 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಂಡೀಗಢ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು 153 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ವಕ್ತಾರರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಂಕಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎರಡು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಂಚನೆಯು ಸರಿಸುಮಾರು 60.54 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸೆಕ್ಟರ್ 32 ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ 504 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬಿಐ 17 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್/ಎಯು ಸ್ಮಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಚ್ಕುಲ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಕೆ.ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸಿಬಿಐ ಚಂಡೀಗಢದ ಇತರ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೂ ಸಹ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂಡೀಗಢ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ (ಸಿಎಸ್ಸಿಎಲ್), ಚಂಡೀಗಢ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಇಎಸ್ಟಿ ಚಂಡೀಗಢಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ.
"ಸಿಎಸ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, ಒಬ್ಬ ಸಿಎಸ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, ಇಬ್ಬರು ಸಿಇಎಸ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಇಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಐಎಫ್ಒಎಸ್ (ಭಾರತೀಯ ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ) ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: