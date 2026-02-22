ETV Bharat / bharat

ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 590 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ.

Representational Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 22, 2026 at 5:06 PM IST

2 Min Read
ಮುಂಬೈ/ಚಂಡೀಗಢ: ಖಾಸಗಿ ಸಾಲದಾತ ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾನುವಾರ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಾಲದಾತರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ 590 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಂಚನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನಜಾವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂಡೀಗಢದ ಶಾಖೆಯ ಕೆಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು/ಘಟಕಗಳು/ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ, ಹಕ್ಕುಗಳ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಸೂಲಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ "ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ" ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಂಚನೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದನು. "ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇತರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ "ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದೊಳಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಖಾತೆಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚಂಡೀಗಢ ಶಾಖೆಯ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. "ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 590 ಕೋಟಿ ರೂ." ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಮಾನತು: ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಇತರ ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಶಿಸ್ತು, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.

ಚೇತರಿಕೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲವು ಫಲಾನುಭವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ " ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿರುವ ಖಾತೆದಾರರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು" "ವಂಚನೆಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ವಿನಂತಿಯನ್ನು" ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದಾಖಲೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಹ್ಯ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ನಂತರ, ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು "ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿ"ಯ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಆಡಿಟ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದೆ.

ಐಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ 0.72% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 83.56 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು, ಇದು ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ 0.38% ರಷ್ಟು ಲಾಭವಾಗಿತ್ತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2025 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಚಾಲ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಠೇವಣಿಗಳ ಪಾಲು 33% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ, ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ 24% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವು 48% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 503 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

