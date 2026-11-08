'ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಕ್ಸಲ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿ': ಯೋಧರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಮಾವೋವಾದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ದೀಪಾವಳಿ ಇದೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 8, 2026 at 4:01 PM IST
ಬಸ್ತಾರ್(ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): "ದಿಮಾಗಿ ನಕ್ಸಲರ" (ನಕ್ಸಲ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವರು) ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸೋಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ಬಸ್ತರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಬೆದರಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಸಶಸ್ತ್ರ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ 'ಬೌದ್ಧಿಕ ನಕ್ಸಲರು' ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ 'ಬೌದ್ಧಿಕ ನಕ್ಸಲರು' ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಳಗೆ ನುಸುಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬಾರಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಮಾವೋವಾದಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ದೀಪಾವಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ದೇಶ ನಕ್ಸಲಿಸಂನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶವಾಸಿಗಳು ನಕ್ಸಲಿಸಂನ ಭಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಮೊದಲ ದೀಪಾವಳಿ ಇದು. ಇದೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ. ಇದರ ಬಹುಪಾಲು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಇಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
ನಕ್ಸಲಿಸಂ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, "ನಕ್ಸಲಿಸಂ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2004 ಮತ್ತು 2013ರ ನಡುವೆ, ಹತರಾದ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 2,000 ನಕ್ಸಲ್ ದಾಳಿಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. 2010ರಲ್ಲಿ ದಂತೇವಾಡದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ವೇಳೆ, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನ (CRPF) 76 ಯೋಧರು ಮತ್ತು 44 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕನಿಷ್ಠ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೂ ಸುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದವು" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
"ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು, 140 ಕೋಟಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಾಹ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ, ಬಾಹ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ನೀವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಪಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶವು ನಕ್ಸಲಿಸಂ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಡತನದ ವಿರುದ್ಧವೂ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ" ಎಂದರು.
"ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಜನರು ತೀವ್ರ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದನ್ನು, ದೇಶವು ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
Diwali wishes to everyone! देशभर के अपने परिवारजनों को दीपावली की असीम शुभकामनाएं। https://t.co/RofjLf8x5i— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026
"ನಾವು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ, ಮಾದಕವಸ್ತು ಮುಕ್ತ ಭಾರತ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ನನಸಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ನನ್ನ ದೇಶದ ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ" ಎಂದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಡಿ ಭಾಗದ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಅವರು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 'ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್' (INS Vikrant) ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: