ಟಿಟಿಡಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ; ಮೂರು ದಶಕದ ಹಳೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಏಕೀಕೃತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 3, 2026 at 4:21 PM IST
ತಿರುಪತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ (TTD) ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಆಧುನೀಕರಿಸಲು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀವಾರಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು 'ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (ICAI) ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಟಿಟಿಡಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು, ಐಸಿಎಐ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಐಸಿಎಐನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಜ್ಞರ ತಂಡವೊಂದು ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 3 ಮತ್ತು 4ರಂದು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಎಐ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಆರ್ಎಫ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಶ್ರೀವಾರಿ' ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ 'ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್' ಮತ್ತು ಇತರೆ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ.
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ: ಟಿಟಿಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು 'ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಏಕೀಕೃತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಟಿಟಿಡಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರ ತಂಡವೊಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಿದೆ. ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಕರಡನ್ನು ಸಹ ಈ ತಂಡವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವೆಂದರೆ, ಇದೇ ಎಆರ್ಎಫ್ ತಂಡವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಟಿಟಿಡಿಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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