20 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ, 50 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರ ಡೇಟಾ: 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೃತ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

'ಐ ಬೊಮ್ಮ' ಪೈರಸಿ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಆಗಿದ್ದು, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜಾಲತಾಣದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಹಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ, ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

iBomma administrator has data of 50 lakh subscribers: Hyd CP Sajjanar
ಐ ಬೊಮ್ಮ, ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿ (Eenadu.net)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 17, 2025 at 2:35 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್​: 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' (I Bomma) ತಾಣದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿ, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಧಿತನಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿಯ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಯಲಾಗಿವೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಜಾಲತಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು 50 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರ ಡೇಟಾ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈರಸಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಐಬೊಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಪೈರಸಿ ಮೂಲಕವೇ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆರೋಪಿಯು ಪೈರಸಿ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸಜ್ಜನರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರವಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಕುಕ್ಕಟಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಕೆರಿಬಿಯನ್​ ದ್ವೀಪದಿಂದಲೇ 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' ಜಾಲತಾಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಶುಕ್ರವಾರ(ನ.14) ಫ್ರಾನ್ಸ್​ನಿಂದ ಈತ ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ರವಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಆತನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

''ಆರೋಪಿಯು ಒಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹೊಸದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 65 ಮಿರರ್​​ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆತನಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾದ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 21,000 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. 1972ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದಿ ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್‌'ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ 'OG' ಚಿತ್ರವೂ ಇದೆ. ರವಿ 50 ಲಕ್ಷ ಚಂದಾದಾರರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿ'' ಎಂದು ಸಜ್ಜನರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿ ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರಪದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದವ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈರಸಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇಂಟ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆವಿಸ್ ದೇಶದ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ರವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. 2019ರಲ್ಲಿ, ಐಬೊಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು 21,000 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪೈರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಮೆರಿಕ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ. 110 ಡೊಮೇನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್​​ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್ ದಿಗ್ಗಜರಿಂದ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಶಂಸೆ: ಇಮ್ಮಡಿ ರವಿ ಬಂಧನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಲಿವುಡ್ ಗಣ್ಯರು ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಸಜ್ಜನರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಟರಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲ್ ರಾಜು ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿದರು.

ಆರೋಪಿ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಆರೋಪಿ ರವಿ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಗನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರವಿಯ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 3,700 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ: ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಪೈರಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಐ ಬೊಮ್ಮ' ತಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ

