ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ರಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು!
Published : December 2, 2025 at 1:56 PM IST
ತಾಡೇಪಲ್ಲಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧುರಿ ಸಾಹಿತಿಬಾಯಿ (27) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಗೃಹಿಣಿ.
ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಿನ್ನರಾಮುಡು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮಾಧುರಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2025ರಲ್ಲಿ ನಂದ್ಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಟಾಂಚರ ಮಂಡಲದ ಬುಗ್ಗನಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಎಂಬುವರನ್ನು ಮಾಧುರಿ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪತಿ ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ಮಾಧುರಿ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ರಾಜಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಲಕ ಮಾಧುರಿಯನ್ನು ತಾಡೇಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಧುರಿ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮಂಗಳಗಿರಿ ಏಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕುಟುಂಬ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಅವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ: ಚಿನ್ನರಾಮುಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ, "ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಮಹಾನಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ತನಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆತ ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿಯೂ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅವಳು ಗಂಡನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಗೋ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೆವು. ಬಂದ ದಿನದಿಂದ ತಾನು ಮೋಸ ಹೋದೆ ಎಂದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನದ್ದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ತಂದೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
