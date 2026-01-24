ETV Bharat / bharat

ವಧು IPS, ವರ IAS: ನಿರಾಡಂಬರವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು!

ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಬ್ಬರು ಸರಳ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

SIMPLE WEDDING OF IAS IPS OFFICERS
ನಿರಾಡಂಬರವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ETV)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 24, 2026 at 7:00 PM IST

ಭುವನಗಿರಿ, ತೆಲಂಗಾಣ: ಭವ್ಯ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರ ಮುಂದೆ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಜರುಗಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುವಜನತೆಯ ಬಯಕೆ. ಅದರಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೃಹತ್​ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕವನ್ನೇ ಧರೆಗಿಳಿಸಿದರೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ವೈಭವದಿಂದ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯದಾದ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಬ್ಬರು ಸರಳ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಯುವಜನತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುತ್ಬುಲ್ಲಾಪುರದ ಡಿಸಿಪಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾದದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೌಟುಪ್ಪಲ್ ಮಂಡಲದ ಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿಗುಡೆಮ್‌ನ ಯುವ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶೇಷಾದ್ರಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೌಟುಪ್ಪಲ್ ಸಬ್ - ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೇ ಮದುವೆಯಾದ ನವವಿವಾಹಿತರನ್ನು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಹರಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ಸರಳ ವಿವಾಹ ಸ್ಮರಿಸಿದ IAS-IPS ದಂಪತಿ: ಐಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ದಂಪತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದರು. ತೆಲಂಗಾಣ ಕೇಡರ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೌನಿಕಾ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಕೇಡರ್‌ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯುವರಾಜ್ ಮರ್ಮತ್ ಅವರು ಕೇವಲ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಫಾರ್ಮಕಾಲಜಿ ಪದವೀಧರೆಯಾದ ಮೌನಿಕಾ ಅವರು ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಅದರಂತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಯುವರಾಜ್, ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕೆಲಕಾಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಂತರ ಯುಪಿಎಸ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಯುಪಿಎಸ್​ಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಇವರು 2022ರ ಬ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಸರಳ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಜೋಡಿ: ಮಸ್ಸೂರಿಯ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು, ನಂತರ ಸರಳವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಮೌನಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಮರ್ಮತ್​ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಮ್ಯಾರೇಜ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ, ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ​ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ಕೇವಲ 2000 ರೂಪಾಯಿ.

