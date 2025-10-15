ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಹಾರದ ರಾಘೋಪುರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಇದೀಗ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2025 at 10:07 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಉತಮ್ಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವೆ ಎಂದು ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಟಿಐ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ 150ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸೋಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ ಸೂರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡರೆ, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ: ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘೋಪುರ್ನಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರವಾದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸೋಲುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ನಡುವೆ ಏನೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಜನಾದೇಶ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.
150ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಾನ ಅದು 120 ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 130 ಆಗಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸೋಲು. ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಬಿಹಾರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಜನಾದೇಶ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮತ ಎಣಿಕೆ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
