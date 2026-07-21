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ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೊರದಬ್ಬುವೆ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ

ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ಇಂದು ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ- ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ- ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆ.

ABHISHEK CHALLENGES BJP
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 4:43 PM IST

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು, 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂದು ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನವನ್ನು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ ಎರಡು ಬಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದವು.

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ಬಣವು, ಬಿರ್ಲಾ ತಾರಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ನೀಡಿದರು.

ರ್ಯಾಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್​ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಜನರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಟಿಎಂಸಿಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕರು. ಪಕ್ಷ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೂರವಾದವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ವಾಪಸ್​ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದರು.

ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳನ್ನು 'ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, "ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಹೋರಾಡುವ, ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನಲ್ಲ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು, ರಾಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಇದೀಗ, ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ಇವಿಎಂಗಳ ಮೂಲಕ ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ಸಿಬಿಐ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಸಿಐಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಕಿವಿ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈ ಬಾಂಗ್ಲಾ, ಜೈ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಂಬ ಪದಗಳೇ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸವಾಲೆಸೆದ ಅಭಿಷೇಕ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನರ ಮನೆಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬದುಕಲು ಸಿದ್ಧ. ನಿಮ್ಮನ್ನು (ಬಿಜೆಪಿ) ಸೋಲಿಸಿ, ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಓಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಪಥ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.

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TAGGED:

BJP
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
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ABHISHEK BANERJEE
ABHISHEK CHALLENGES BJP

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