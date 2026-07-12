'ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ': ಮಾಜಿ CEC ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾತು- ಮಾಜಿ ಸಿಇಸಿ ಎಸ್.ವೈ. ಖುರೇಷಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ.
By PTI
Published : July 12, 2026 at 3:15 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (ECI) ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಇಸಿಐ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದಿವಂಗತ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಂದು ಆಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಎಸ್.ವೈ. ಖುರೇಷಿ ಅವರು ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ಈ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದರೆ ನಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಖುರೇಷಿ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಐ: ಎ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಮೊರಿಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಮೆಮೊಯಿರ್’ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖುರೇಷಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಎಸ್. ವೈ. ಖುರೇಷಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹ್ಯಾಚೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ದೃಢವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರುವ ಅವರು, 2012 ರಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ನನ್ನನ್ನು ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಎತ್ತಿದ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆತ್ಮ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾತು ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೇನು? 2012ರ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ, ಅಂದಿನ ಕಾನೂನು ಸಚಿವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖುರ್ಷಿದ್ ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 4.5 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 9 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಗ, ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಡಿ ಖುರೇಷಿ ಅವರಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಖುರೇಷಿ ಅವರು ಆಯೋಗವು, ಅಹಂಕಾರಿ ಮತ್ತು ನಿರಂಕುಶವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಆಯೋಗದ ಮೇಲಿನ ಹಗುರ ಟೀಕೆಗಳು ನಿಂತವು. ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಾಯಕ ಡಾ.ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದು ಖುರೇಷಿ ಅವರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ 100 ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
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