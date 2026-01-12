ETV Bharat / bharat

ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ: ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಚಾಲೆಂಜ್

ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸವಾಲೆಸೆದರು.

ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ
ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 12, 2026 at 4:47 PM IST

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆದಿತ್ಯ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಯಾರು? ಮೂವರು ಠಾಕ್ರೆಗಳು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕಾಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇಂಥ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಪರಾಶಕ್ತಿ' ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಈ ಚಿತ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಗೆದ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈಲಂ (ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಮಿಳರು) ನರಮೇಧದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಂತೆಯೇ, ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. 'ಪರಾಶಕ್ತಿ'ಯೇ ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಬೆಂಕಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ತಮಿಳು ನಟ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಸಿಬಿಐ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿಜಯ್ ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಾನು ಕೂಡ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ. ಚಿತ್ರ ನೋಡದೆಯೇ ಅದು ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರೇ ಯಜಮಾನರು. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಬೇಕಾದವರು ಜನರೇ. ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದರು.

ವಿಜಯ್ ಕೂಡ ಬಲವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಡಿಎಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಡಿಎಂಕೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು. ಭಾರತದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎಂಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪಕ್ಷ. ಇದು ಅನೇಕ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಯಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಒಂದಾದರೆ, ಅದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಹಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನು ರಸಮಲೈ ಎಂದು ಅಣಕಿಸಿದ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ: ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುಬಿಟಿ-ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಜಂಟಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ, ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರನ್ನು 'ರಸಮಲೈ' ಎಂದು ಅಣಕಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮುಂಬೈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ನಗರದ ಧಾರಾವಿ ಮತ್ತು ಸಿಯಾನ್ ಕೋಳಿವಾಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಬಾಂಬೆ ಕೇವಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಗರವಲ್ಲ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ: ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ

