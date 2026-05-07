'ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕೊಂದವರನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ': ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮೃತ ಆಪ್ತನ ಪತ್ನಿ ಒತ್ತಾಯ
ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕನ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಂತಕರನ್ನೂ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Published : May 7, 2026 at 12:50 PM IST
ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೃತರ ಪತ್ನಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ರಥ್ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಶವ ಕಂಡು ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಿನಾಥ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಬಳಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅವರು (ಪತಿ) ಎಂದಿಗೂ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೊಂದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಬಾರದು. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನೂ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕ್ರಮದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿ: ಪತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಾಧಾನಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುಕಾಂತ ಮಜುಂದಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯ ಇತರೆ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು.
ಹಂತಕರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ, ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಿಜಿ, "ಹತ್ಯೆಯ ತನಿಖೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಾಲ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಧ್ಯಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಗಳು ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಆ ರಾತ್ರಿ ಬರಾಸತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಚಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಿಂದ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡೇಟು: ಸುವೇಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಚಂದ್ರನಾಥ್ ರಥ್ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರ 24 ಪರಗಣದ ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದ ದೋಹರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು. ಪಾಯಿಂಟ್-ಬ್ಲಾಂಕ್ ರೇಂಜ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಗುಂಡುಗಳು ಎದೆ ಹೊಕ್ಕರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದೆ.
