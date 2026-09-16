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ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಕೊಪ್ಪೊಲು ಗೀತಾಂಜಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಿಳಾ ಸಿವಿಲ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ 'ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿವ್ಯೂ' ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಿಳಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

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ಸಿವಿಲ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಕೊಪ್ಪೊಲು ಗೀತಾಂಜಲಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 3:48 PM IST

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ಪ್ರಕಾಶಂ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಸಿವಿಲ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್​ ವರ್ಕ್​ ಬೇಡುವ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆನ್ಗೊಲ್​ನ ಕೊಪ್ಪೊಲು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ವೃತ್ತಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತನುತಲಪಡು ಮೂಲದ ಕೊಪ್ಪೊಲು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಆನ್ಗೊಲ್​ನಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ನಾಗವೇಣಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇವರ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಿವಿಲ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಕೊಪ್ಪೊಲು ಗೀತಾಂಜಲಿ (ETV BHARAT)

ಗೀತಾಂಜಲಿ ಕೂಡ ಜೆಎನ್​ಟಿಯುನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್​ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಪದವಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫೀಲ್ಡ್​ ವರ್ಕ್​​ ನಡೆಸಿದರು. ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅವರು, ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಪದವಿ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್​​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ, ಎಂಟೆಕ್​ ಮಾಡುವ ಕನಸಿನಿಂದ 15ದಿನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಳು. ಎನ್​ಐಟಿ ವಾರಂಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಭೂತಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ಗೀತಾಂಜಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೇ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೂಕ್ತವೇ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಯುತ್ತದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಡೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್​ ಮ್ಯಾನೇಜರ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗೀತಾಂಜಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಫೀಲ್ಡ್​ ವರ್ಕ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿವೆ.

ವೈದ್ಯರು ಹಲವು ತಪಾಸಣೆ ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ರೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಔಷಧ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಅವುಗಳ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ವೆಚ್ಚದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ನಾನು ಲೀಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಅಮೆರಿಕ, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಅದು ಎಂದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಹೇಳಿದರು!

ಸವಾಲುದಾಯಕ: ನಾನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳ ಅಡಿಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ 'ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿವ್ಯೂ' ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಿಳಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಓಜಸ್ ತೇಜ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಯಾರಾದರೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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