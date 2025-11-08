ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ 'ಸೆಂಚುರಿ' ಬಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸರು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಕಳ್ಳ
ನಸೀಬು ಕೆಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಳ್ಳನ ಮಾತೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಈವರೆಗೂ ಈತ ನೂರಾರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದನಂತೆ. ಇದೇ ಹಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಈಗ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.
Published : November 8, 2025 at 12:50 PM IST
ಏಲೂರು (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನಾನು ಈವರೆಗೂ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈವರೆಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ
ಇದು ಸರಣಿ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳನ ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತು. ಈ ಮಾತೇ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ಕುಡಿದ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಗೇ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಚೋರ: ಬಂಧಿತ ಪ್ರಮುಖ ಖದೀಮನಾದ ನುಜಿವಿಡುವಿನ ರೆಲ್ಲಿಪೇಟೆಯ ದುಲೈ ಗಣೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಾಗಪವನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಚಾಣಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ತನ್ನನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ.
ನಾನು ಈವರೆಗೂ ನೂರಾರು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೊಲೀಸರು ನನಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದು ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಬೈಕ್ ಚೋರನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಏಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಶಿವಕಿಶೋರ್, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನುಜಿವಿಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸರು ದುಲೈ ಗಣೇಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಾಗಪವನ್ ಹರಿಬಿಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ ನೂರಾರು ಬೈಕ್ ಕದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಐದು ಜನ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳರ ಗುಂಪನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುಲೈ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಾಂಧಿಬೊಮ್ಮ ಕೌದಲಿಯ ಶೇಖ್ ಮೆಹರ್ ಬಾಬಾ, ಎಂ.ಆರ್. ಅಪ್ಪರಾವ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಶೇಖ್ ಆಸಿಫುಲ್ಲಾ, ಚಿತ್ತೂರಿನ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿಯ ಚೌಟಪಲ್ಲಿಯ ಸುಭಾಷ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 12 ಕದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಕಳ್ಳತನದ ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದ ಗಣೇಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂದು ಆತನೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
