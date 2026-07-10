ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗೂಗಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ!
ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಅದೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೀತಾ! ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋನಿಕಾ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 10, 2026 at 2:27 PM IST
ತಿರುಪತಿ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕೇ? ಇಂದಿನ AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕಾಗದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಜ ಜೀವನದದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಟ್ಟಾ ಸೋನಿಕಾ ಚೌಧರಿ ಎಂಬ 19 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಗೂಗಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ (GSoC) ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುಪತಿಯ ಸೋನಿಕಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಗೋಪಿಕಾ ಮತ್ತು ನೇತಾಜಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆದ ಸೋನಿಕಾ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ NIAT ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಒಂದೊಂದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತಾ GSoC ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ತಾರೆಯಾದರು.
ತಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದೆ, ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಡೆಯಿತು, ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸೋನಿಕಾ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ನಾವು ತಿರುಪತಿಯವರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಗೋಪಿಕಾ ಮತ್ತು ತಂದೆ ನೇತಾಜಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು AI ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಡುತ್ತಾ NIATಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಸದ್ಯ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗೂಗಲ್ ಸಮ್ಮರ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಅದೇ ರೀತಿ, GitHub ಎಂಬ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಡ್ಬೇಸ್ಗಳನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಮುಕ್ತ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾರಾದರೂ ಕೋಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಗೂಗಲ್ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ GSoC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡೆ'' ಎಂದು ಸೋನಿಕಾ ತನ್ನ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
''ಈ ಬಾರಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕಂಪನಿಗಳ ಕೋಡ್ ಬೇಸ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಹು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಅವರ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು, ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಆದರೂ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 30ರ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕೆಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದೆ. ಆ ಅನುಭವವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು'' ಎಂದು ಸೋನಿಕಾ GSoCಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನನಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು: ''ನನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರೆಗೂ, ನನಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ, ನಾನಗೆ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಆಗಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು NIAT ಗೆ ಸೇರಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಕಷ್ಟವಾದರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡೆ. ಗೂಗಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹ ನನಗೆ ಸಮಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ, ಕಾಲೇಜು ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್, ನಂತರ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಡುವೆ GSoCಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, 130 ದೇಶಗಳಿಂದ 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 1,100 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ. ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ, ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಯಾದ CDLI ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಗೆ $1,500 ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದುಕೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ನಾನು ಎರಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ನಿರಂತರ ಕಲಿಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅನೇಕ ಜನ AI ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು. AI ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿ. ಆಗ, ಭಯ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೋನಿಕಾ.
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