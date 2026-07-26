ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿದು
ಇಂದು 27ನೇ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿನ- ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿವೃತ್ತ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌರ್.
Published : July 26, 2026 at 5:06 PM IST
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆದು 27 ವರ್ಷ ಸಂದಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ 141 ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ (ಆರ್ಟಿಲರಿ) ನ ನಿವೃತ್ತ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಂದಿನ 'ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್' ನೆನಪುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿವೆ.
1999 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಕಡಿದಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿ, ಕಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬಟಾಲಿಕ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಶತ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 44 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಉಡಾಯಿಸಿತ್ತು.
ಅಂದಿನ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮೆರೆದ ಪರಾಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು..
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ: ನಾನು 1978 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದೆ. 1999 ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ನಮ್ಮ 141 ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಹರಿದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಗಿಲ್ಗೆ ತೆರಳಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ನಮಗೆ ಆ ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.
ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಸದ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. 18 ದೊಡ್ಡ ಫಿರಂಗಿ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಟ್ರಕ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಕಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬಟಾಲಿಕ್ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿದೆವು. ಹಾದಿ ಎಷ್ಟೇ ದುರ್ಗಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ತಲುಪಿದಾಗ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಠೋರವಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಒಳನುಸುಳುಕೋರರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಪರ್ವತದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪಾಕಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾವಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಯೋಧರು ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿರಂಗಿಗಳು ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಷ್ಟು ಗುಂಡನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಶತ್ರುಗಳ ಬಂಕರ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿ, ಅವರ ದೂರವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ, ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸತತ ಶೆಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಟ್ಟಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೇನೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅವರು, 'ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಾಯಬೇಕಾದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಶತ್ರುಗಳ ಬಂಕರ್ಗಳು ಛಿದ್ರಗೊಂಡವು. ಅವು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅವುಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಶೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆವು ಎಂದರು.
ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಬಂದೂಕು- ನಿವೃತ್ತಿ ಆದೇಶ: ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಫಿರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ, ಬೋಫೋರ್ಸ್ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಸೈನ್ಯ, ಫಿರಂಗಿದಳ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ವಹಿಸಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ನಾವು ಒಂದೇ ತಂಡವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದೆವು. ಆ ಏಕತೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಯಿತು.
ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಾನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ, ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಸಂದೇಶ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದಿತು. ಸೇನಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅದು ನೋವಿನ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದರು.
ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ: ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೇನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯು, ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ? ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿಯೋಜನೆ ಬೇಡ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅದೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಮರುಸೇರ್ಪಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿತ್ತು. ಯುದ್ಧವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
141 ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಬಟಾಲಿಕ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಶತ್ರುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ 44,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಿರಂಗಿ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪದಾತಿ ದಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ 4 ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು 121 ಸ್ವತಂತ್ರ ಪದಾತಿ ದಳದ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.
ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ: ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ರೆಜಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (COAS) ದಳದ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಸೇನಾ ದಳಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕನು ತೋರಿಸಿದ ಧೈರ್ಯ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಇದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಪದಗಳಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ, ನಾನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೋಭಾವವು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: