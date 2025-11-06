'ನಾನು ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ': ನಕಲಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಮಹಿಳೆಯ ರಂಪ
ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತಾನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ನಕಲಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 6, 2025 at 7:17 PM IST
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಸ್ರತ್ ಜಹಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಮಂಗಳವಾರ (ನ.4) ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಳಿಕ ಈಕೆ ನಕಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ಜಡ್ಜ್, ನಕಲಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ, ನಕಲಿ ವೈದ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಕಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದಂತಾಗಿದೆ.
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ 26 ಎವೈ 5511 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದ ಜೀಡಿಮೆಟ್ಲಾದ ನಿವಾಸಿ ಇಸ್ರತ್ ಜಹಾನ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೊಂದಿಗೆ ತಾನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನಗೆ ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಕಲಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದು ನಕಲಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
''ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಶಿಶ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ ಅವರು ಈ ತಿಂಗಳ 2ರಿಂದ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೇರೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬನ್ಸ್ವಾಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರು ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೊಠಡಿಗೆ ಹೋದ ಇಸ್ರತ್ ಜಹಾನ್, ನಾನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮತ್ತು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. 4ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಆಶಿಶ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಕಲಿ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಧು ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆದೇಶವನ್ನು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಇಸ್ರತ್ ಜಹಾನ್, ಏನಾಯಿತೋ ಏನೋ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವುನಿಪಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮೇದಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಪ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಇಸ್ರತ್ ಜಹಾನ್ಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿತೆ 2020ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಖುಷಿಗೆ ನಕಲಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐ ರಾವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
