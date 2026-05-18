3 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ: ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧ!
ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಯು 671 ಕಿ. ಮೀ.ಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಿದ್ದು, 12 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 3:56 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 300 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೇವಲ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಪುಣೆ - ಮುಂಬೈ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್ಆರ್ಸಿಎಲ್) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಬುಲೆಟ್ (ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್) ರೈಲು ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಗಂಟೆ 55 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 3 ಗಂಟೆ 13 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಗಮವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35.30 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಭೂಗತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಖಂಡಾಲಾ ಘಾಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ 13 ವಿಭಿನ್ನ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 24 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣವು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆಯೇ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಎತ್ತರದ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ಮಂಡಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಏಳು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್-ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಹೈದರಾಬಾದ್-ಪುಣೆ-ಮುಂಬೈ ಯೋಜನೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NHSRCL) ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (DPR) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 671 ಕಿ.ಮೀ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 93 ಕಿ.ಮೀ (14%) ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿದೆ. 121 ಕಿ. ಮೀ (ಶೇ 18%) ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 457 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.
