ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ: ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇವಲ ಐಟಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

Hyderabad to Emerge as Global Cinema Hub: CM Revanth Reddy Credits Ramoji Rao's Efforts
ನಟರಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 2:59 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವು ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಿಮಾ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧಾಪುರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 'ತೆಲಂಗಾಣ ಗದ್ದರ್ ಸಿನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ' ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ ಜನ ಸಮೂಹ (ETV Bharat)

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕೇವಲ ಐಟಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅದು "ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್" ಆಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸುವ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಾಹುಬಲಿ, ಕಲ್ಕಿ, ಪುಷ್ಪಾ ಮುಂತಾದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರವಾಗಿದ್ದು, ದುಬೈನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ಮರಣೆ: ಉದ್ಯಮದ ದಿಗ್ಗಜರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ, ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ. ರಾಮರಾವ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ, ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವು ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೂರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೇವಲ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದರೆ ರೀಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ದಿಗ್ಗರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ (ETV Bharat)

ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಗದ್ದರ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು 'ಗದ್ದರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು' ಎಂದು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗದ್ದರ್ ಅವರು ಅನ್ಯಾಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಪ್ರಬಲ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿನಿಮಾ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗದ್ದರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕ: ಗದ್ದರ್ ಅವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲು ಗದ್ದರ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಾಗಬೇಕು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪುನಃ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗದ್ದರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ನಟರು ಆಗಿಮಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭವು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಿನೆಮಾ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಜೂಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ವೆಮ್ ನರೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ನಟರಾದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಚಿರಂಜೀವಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ರಿತೇಶ್ ದೇಶಮುಖ್, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್, ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ, ಜಯಸುಧಾ, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಖುಷ್ಬೂ, ಅಮಲಾ, ಭೂಮಿಕಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ, ಜೆನೆಲಿಯಾ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, ಅಶ್ವಿನಿ ದತ್, ತೆಲಂಗಾಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಟಿಜಿಎಫ್‌ಎ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲ್ ರಾಜು, ಎಂಡಿ ಸಿಎಚ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಗದ್ದರ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

