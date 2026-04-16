ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​​ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 28 ರಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ 41ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ?: ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​​ವಿಂಗಡಣೆಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

DELIMITATION BILL
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 16, 2026 at 1:39 PM IST

ಅಮರಾವತಿ/ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 28 ರಿಂದ 41 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಮೆಡ್ಚಲ್-ಮಲ್ಕಜ್‌ಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಮಾರು 7 ಹೊಸ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.

2004 ರಿಂದ, ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ನಗರದ ವಿಸ್ತರಣೆ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಉಪನಗರಗಳು ಮುಖ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 1.34 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 89.5 ಲಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು.

ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 14 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಹಳೆಯ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬಹದ್ದೂರ್‌ಪುರ, ಚಂದ್ರಾಯಣಗುಟ್ಟ, ಚಾರ್​​ಮಿನಾರ್, ಕಾರ್ವಾನ್, ಯಾಕುತ್‌ಪುರ ಮತ್ತು ಮಲಕ್‌ಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​​ವಿಂಗಡಣೆಯ ಬಳಿಕ ಅಬಿಡ್ಸ್ (ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಚಾದರ್ಘಾಟ್‌ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಮುಖ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಾಂಪಲ್ಲಿ, ಸನತ್‌ನಗರ, ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್, ಅಂಬರ್‌ಪೇಟೆ, ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್, ಖೈರತಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಶೀರಾಬಾದ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರ್​​ರಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್, ಹಿಮಾಯತ್‌ನಗರ, ಅಮೀರ್‌ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಬೇಗಂಪೆಟ್‌ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ, ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಚಿಬೌಲಿ, ನರಸಿಂಗಿ, ಶಂಶಾಬಾದ್, ಮಣಿಕೊಂಡ, ಮಿಯಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಚಾಂದ್​​ನಗರಗಳು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜನನಿಬಿಡ ಸೆರಿಲಿಂಗಂಪಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವನ್ನು ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೆಡ್ಚಲ್-ಮಲ್ಕಜ್‌ಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಪ್ರಾ, ಬೋಡುಪ್ಪಲ್, ಬಾಲನಗರ ಮತ್ತು ಬಚುಪಲ್ಲಿಯಂತಹ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

'ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​​ವಿಂಗಡಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ': ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಸತ್​ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೈ.ಎಸ್. ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯತೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್​ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು (ನಾಯ್ಡು) ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಮರಾವತಿ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಪೋಲವರಂ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ" ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಟಿಡಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

